Duvar Özel... Bereket Kar: Lübnan'da iç savaş yüksek bir ihtimal Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor.

DUVAR - Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor. Beyrut Valiliği'nin açıklamasına göre limanda bulunan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması ile 135 kişi öldü, 5 bin kişi yaralandı. Gazete Duvar yazarı Mühdan Sağlam, Ortadoğu üzerine araştırmaları ile tanınan gazeteci Bereket Kar ile patlamanın Lübnan siyasetine etkilerini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 6 Ağustos'ta Beyrut'a yaptığı ziyareti konuştu.

Kaynak: DailyMotion.com