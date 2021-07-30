Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında tarife kontenjanı açıldı
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Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında tarife kontenjanı açıldı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlar için 1043 ton tarife kontenjanı açıldı.

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlar için 1043 ton tarife kontenjanı açıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeliler için toplam 1043 ton olacak.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinde yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki "E-imza Uygulamalarına Giriş" bölümünde bulunan "İthalat İşlemleri" kısmında elektronik imzayla yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında tarife kontenjanı açıldı - Haberler Ekonomi
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