Duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi

Erzurum'da Narkotik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Erzurum'da Narkotik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 4 parça duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş şekilde 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan Şahin K. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Erzurum, Tragger, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title