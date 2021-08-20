Duvar kağıdı ithalatında tarife kontenjanı belirlendi

Duvar kağıdı ve benzeri eşyanın ithalatında 3 yıl süreyle tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

Duvar kağıdı ve benzeri eşyanın ithalatında 3 yıl süreyle tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında uygulanan korunma önleminde kilogram başına 5 dolar ve üzeri CIF birim kıymetle yapılan ithalat için 3 yıl süreyle tarife kontenjanı uygulanmasına ve tarife kontenjanı miktarının 5 Ağustos 2024 tarihine kadar 2970 ton olarak belirlenmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır