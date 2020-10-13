Duvar ile arabası arasında sıkışarak hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Duvar ile arabası arasında sıkışarak hastanelik oldu

13.10.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:06
Duvar ile arabası arasında sıkışarak hastanelik oldu

Samsun'da park ettiği araçtan eşyalarını almak isterken araç ile duvar arasında sıkışan bir kişi ölümden döndü.

Samsun'da park ettiği araçtan eşyalarını almak isterken araç ile duvar arasında sıkışan bir kişi ölümden döndü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazardan alışveriş yapan Yüksel I.(58) evinin önüne gelip aracı park etti. Yüksel I. bagajdan eşyalarını almak isterken aracın hareket etmesi sonucu otomobil ile duvar arasına sıkıştı. Yaralanarak ölümden dönen Yüksel I. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Fatma Girik Yekta Kopan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Şenol Güneş Gökhan Gönül Mbaye Diagne Josef De Souza
Daha Fazla Türk Alkol İzmir Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Duvar ile arabası arasında sıkışarak hastanelik oldu - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 15:12:54. #1.15#
title