Duvar Boşluğuna Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

Gölcük ilçesinde saklandığı duvar boşluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı.



Donanma Mahallesi İlhan Tuba Caddesi'nde, motor kısmına saklandığı otomobilin çalışması üzerine kaçan yavru kedi istinat duvarındaki boşluğa saklandı.



Kedinin burada sıkıştığın fark eden bir vatandaş, itfaiyeden yardım istedi.



Olay yerine gelen itfaiye ekibi, duvarı kırarak yavru kediyi kurtardı.