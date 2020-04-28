Duvar boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Osmaniye'de duvar boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
28.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:08
Osmaniye'de duvar boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Kent Müzesi'nde duvarın içinden kedi sesi duyan görevliler, durumu itfaiyeye haber verdi.
Müzeye gelen ekipler, iki duvar arasındaki boşluğa düşüp sıkıştığını belirlediği kediyi kurtarmak için çekiçle duvarı deldi.
Açılan delikten ulaşılan yavru kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kedi, müzenin üst katına yavrulayan annesinin yanına konuldu.
Kaynak: AA