HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dutun pekmeze dönüşen tatlı yolculuğu başladı

- Dutun pekmeze dönüşen tatlı yolculuğu başladı Bingöl'de yılda yaklaşık 100 ton üretimi yapılan dut pekmezi için, yöre sakinleri imece usulü bir birlerine yardım ederek hazırladıkları doğal üründen ekonomik kazanç elde ediyor Bingöl'de pekmez deposu olarak bilinen 33 köyün yer aldığı...

29.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:40

- Dutun pekmeze dönüşen tatlı yolculuğu başladı

Bingöl'de yılda yaklaşık 100 ton üretimi yapılan dut pekmezi için, yöre sakinleri imece usulü bir birlerine yardım ederek hazırladıkları doğal üründen ekonomik kazanç elde ediyor

BİNGÖL - Bingöl'de pekmez deposu olarak bilinen 33 köyün yer aldığı Servi bölgesinde yetiştirilen dut ağaçlarından toplanan dutlarla yılda 100 ton pekmez üretimi yapılıyor. Yöre sakinlerinin imece usulü ile yapımına başladığı dutun pekmeze dönüşen tatlı yolculuğu bölgeye ciddi bir ekonomik gelir sağlıyor.

Genç ilçesine bağlı Servi Köyü Oluklu Mezrasında yetiştirilen dutlardan besin değeri yüksek pekmez yapımına başlandı. Dutun olgunlaşmasıyla, sabahın erken saatlerinde bahçelere giden çocuk, genç, kadın ve erkekler, pekmez üretimi için yoğun mesai harcıyor. Öncelikle ağaçlardan silkelenen dutların yere düşmemesi için geniş bezler açılarak toplanıyor. Toplanan dutlar özenle ayıklanıp yıkandıktan sonra pekmeze dönüştürülmek üzere dev kazanlara konularak, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Doğal ortamda yetiştirilen dutların kaynatılmasıyla, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan geleneksel lezzet pekmez daha sonra tepsilerde soğumaya bırakılıyor. Özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarını süsleyen besleyici pekmez yapımı için köyde günler süren yorucu ama ekonomik bir kazanç için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.

"Birçok hastalığa iyi geliyor"

Bölgede bulunan 33 köyde yılda yaklaşık 100 ton pekmez üretildiğini belirten Oluklu Mezrası Muhtarı Hüseyin Sarı," Dut pekmezi zamanı geldi. Köylülerimizle imece usulü ile bir araya toplanıp dut ağaçlarımızı silkeleyip pekmez yapıyoruz. Bölgemizde yani Sivan bölgesinde 33 muhtarlık var ve herkes bu işi yaptığı için yıllık yaklaşık 100 ton civarında dut pekmezi üretimi yapılıyor. Bu üretimden milletimizden bazıları perakende, kimi toptan kimisi ise yakın akrabalarının vasıtasıyla İstanbul, Ankara, Adana, İzmir gibi yerlere satışını gerçekleştiriyor. Sivan bölgesinin dutu eşi benzeri olmayan bir dut gerçekten. Dutlarımız ilaç niyetine kullanıyor genelde. Kansızlık, iştahsızlık, mide ekşimesi gibi sağlık sorunlarına birebir çözüm üreten bir besindir"dedi.

Yöre sakinlerinden Adem Uzun ise "Dut Pekmezi dedelerimizden kalma bir gelenektir. Pekmez zamanı gelince köylüler olarak birleşiyoruz ve pekmezi beraber yapıyoruz. 70 hastalığa şifa olan bu dut pekmezlerini satarak kazanç elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dutun pekmeze dönüşen tatlı yolculuğu başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Ekonomi
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Ekonomi
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Ekonomi
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Ekonomi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Ekonomi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Ekonomi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Mustafa Varank Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Kenan Doğulu Dilan Çiçek Deniz
Spor Caner Erkin Alper Ulusoy Hikmet Karaman Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Dutun pekmeze dönüşen tatlı yolculuğu başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 12:01:54. #1.15#
title