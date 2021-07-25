"Dutla cevizin gizemli aşkı" diye anılan asırlık lök tatlısına yoğun ilgi

Erzincan'ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki turistik ilçesi Kemaliye'nin asırlık lök tatlısına, yerli ve yabancı misafirler ilgi gösteriyor.

Erzincan'ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki turistik ilçesi Kemaliye'nin asırlık lök tatlısına, yerli ve yabancı misafirler ilgi gösteriyor.

Geçmişi 300 yıl öncesine dayanan, kuru dut ve cevizle yapılan, geçmişte saraylarda özel olarak ikram edildiği belirtilen lök tatlısı, damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.

Halk arasında "padişah tatlısı" olarak da bilinen lök, turizmde önemli bir potansiyeli bulunan Kemaliye'ye tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin de adeta vazgeçilmezi.

Bir zamanlar "lökhane" adı verilen ve dibek taşında tokmakla dövülerek yapılan lök tatlısı, ülke genelinde yaygın olarak tüketimini sağlamak için ilçede teknolojik imkanlardan yararlanılarak bolca üretiliyor.

"Dutla cevizin gizemli aşkı"

İlçede "lökhane" işletmesi bulunan ve burada yıllardır tatlı üreten 52 yaşındaki Faruk Sağçolak, AA muhabirine, asırlık tatlının tadındaki güzelliğin organik ürünlerden geldiğini söyledi.

"Dutla cevizin gizemli aşkı" olarak tanımlanan lökün tadına bakmak için ilçeye gelenlerin sayısının da fazla olduğunu ifade eden Sağçolak, "Dutu kurutup, öğüttükten sonra cevizini ilave ediyoruz. Yaklaşık 12-13 kilogramlık tokmağımızla 2 bin ila 2 bin 500 vuruş yaparak lökü yapıyoruz. Bu sofralarımızı süsleyen gelen misafirlerimizin gönlünü ve gözünü doyuran bir tatlı çeşidimiz." diye konuştu.

Sağçolak, ilaçlanmış dut veya cevizden lök tatlısının yapılmadığını belirterek, tatlının püf noktasının doğallığından geldiğini dile getirdi.

Tatlının enerji kaynağı olduğunu aktaran Sağçolak, şunları kaydetti:

"Bağırsakların çalışmasını sağlayan dut ile beynin çalışmasını sağlayan cevizin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tatlımız, hem beynimizi hem bağırsaklarımızı çalıştıran tam bir enerji kaynağıdır. Lök, gençlerin vücutlarını geliştirebilmesi, yaşı ilerlemiş insanların ise performans kazanabilmeleri için olmazsa olmazdır. Lök dövmek oldukça zordur. Eskiden damatların performansını ölçmek için ya da yüzük oyunlarında kaybeden taraflara lök dövdürürlermiş. Bu o zaman hem muhabbet, hem de insanlar arasındaki birlikteliği beraberliği kaynaştırmak için yapılmış."

Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

Lök tatlısının tanıtımı ve Türkiye'nin dört bir yana yayılmasını sağlamak için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Sağçolak, bunun için yatırım yaptığını anlattı.

Tatlının paketlenmesi için makine aldığını söyleyen Sağçolak, "Kemaliye'den Türkiye'nin her yerine hatta yurt dışında da birçok yere gönderdik." ifadesini kullandı.

Bölgeyi ziyaret eden misafirlerden Mehmet İlhan Şahin de ilçenin doğal güzellikleriyle öne çıktığına işaret etti.

İlçede özel lezzetlerin de bulunduğunu belirten Şahin, "Önceden de bildiğimiz bir tattı ama bugünün endüstriyel tatlılarına tam zıt olarak çok doğal. Hem sağlıklı, hem de lezzetli bir yiyecek. Buraya gelenlere tatmasını öneririm." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya