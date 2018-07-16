Duterte, Malezya Başbakanı Muhammed ile Görüştü

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi. Başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen görüşmeye Duterte ile birlikte Dışişleri Bakanı Sekreteri Alan Peter Cayetano, Ulusal Güvenlik Danışmanı Hermogenes Esperon Jr. ve Duterte'nin Özel Asistanı Christopher "Bong" Go katıldı. Başbakanlık Ofisi'nde 1 saat süren görüşmede Filipinler ile Malezya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra savunma ve güvenlik konusunda işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışmaya karar verildi.

Toplantıdan sonra Filipinler Devlet Başkanlığı Sarayı Malacanang'dan yapılan açıklamada, Duterte'nin Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in davetine çok minnettar olduğu, Mindanao'daki barış ve kalkınma çalışmalarına verdiği destekten ötürü Malezya'yı takdir ettiği bildirildi. Açıklamada, "Devlet Başkanı Duterte ve Başbakan Muhammed, Filipinler ve Malezya arasındaki uzun süreli dostluğu teyit etti. Liderler, Filipinler ve Malezya için daha fazla barış, ilerleme, refah ve daha fazla istikrar ve güvenlik için ortak özlemler elde etmek için hem iki ülke olarak hem de ASEAN'da yakın çalışmanın önemini vurguladılar" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Duterte'nin Filipinler'in ikili ve bölgesel düzeyde Malezya gibi diğer ülkelerle olan savunma ve güvenlik işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik taahhüdünü yenilediğini ve aynı zamanda bölgedeki terörizmin ve şiddet yanlısı aşırılığın ele alınmasının aciliyetinin ve uluslararası suçların önemini vurguladığı belirtildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Arjantinli boksör Lucas Matthysse ve Senatör Manny Pacquiao'nun dövüşünü izlemek için Cumartesi günü Malezya'ya gitmişti. Duterte ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, beraber maçı izleyerek gayriresmi bir görüşme yapmışlardı. - KUALA LUMPUR