Duterte, Libya'da Kaçırılan Filipinliler İçin Firkateyn Gönderecek

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Libya'da bir su projesi sahasında meydana gelen saldırı sırasında kaçırılan üç Filipinli için Libya'ya firkateyn göndermeyi düşünüyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Libya'da kaçırılan 3 Filipinler vatandaşının serbest bırakılmasını güvence altına almak için ülkeye firkateyn göndermeyi düşündüklerini söyledi.

Mindanao bölgesinde yer alan Malaybalay şehrinde dün gece katıldığı Norther Mindanao Sağlıklı Yaşam ve Yeniden Entegrasyon Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Libya'ya gemi gönderilmesi işini 7 Ağustos'ta kabine toplantısında dile getireceğini söyledi. Duterte, Güney Kore'nin kaçırılan vatandaşının tahliyesini sağlamak için Libya'ya bir savaş gemisi gönderdiğini, kendisinin de bir ya da iki firkateyn göndermeyi düşündüğünü söyledi.

Devlet Başkanı Duterte, Libya ile bir sorunlarının olmadığını ama Filipinler vatandaşlarının kaçırılmasını kabul edemeyeceklerini söyleyerek, vatandaşları kaçıranları öldürmekle tehdit etti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque bugün yaptığı açıklamada, 6 Temmuz'da Libya'da bir su projesi sahasında meydana gelen saldırı sırasında Güney Koreli bir vatandaşla birlikte kaçırılan üç Filipinlinin serbest bırakılması için çaba harcadıklarını söyledi. - MINDANAO