Duterte'den Yeni Özerk Müslüman Bölgesine Onay

Filipin Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, güney Filipinler'deki Müslümanlara daha fazla özerklik vermeyi amaçlayan Bangsamoro Organik Yasasını imzaladı.

Filipin Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, güney Filipinler'deki Müslümanlara daha fazla özerklik vermeyi amaçlayan yasaya imza attı. Bangsamoro Organik Yasası, hükümetin isyancı Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) ile barış anlaşması imzalamasından dört yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bangsamoro ile ilgili 2014 Kapsamlı Anlaşması, 1970'lerin sonlarında Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden (MNLF) ayrıldığından beri MILF tarafından yürütülen silahlı mücadeleyi sonlandırdı. Duterte'nin en iyi barış danışmanı İsa Dureza, "Uzun zamandır beklenen rüyanın gerçekleşmesi" dedi.

Duterte "Ben herkesle konuşmaya çalışıyorum. Devletin düşmanlarıyla konuştum. Konuşalım, çünkü yaşlıyız. Dövüş artık bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.

Mindanao'da 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada ise Duterte, "Müslüman ve Hristiyan kardeşlerime barış için yalvarıyorum. Savaş istemiyorum. Kendi halkımla savaşamam" ifadelerini kullanmıştı.

Yasaya göre, ulusal hükümet bölgedeki polis ve askeri güçleri koruyacak, isyancıların ise silahlarını safhalarda bırakmaları bekleniyor. Yasanın, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarını artırması öngörüyor.

Mindanao'daki bir papaz ülkenin güney kesiminde barışın sağlanmasına yardımcı olacağını söyleyerek yeni kanunun imzalanmasını memnuniyetle karşıladı. Filipinler'de yaklaşık 5 milyon Müslüman ülkedeki en düşük istihdam, gelir, eğitim ve ekonomik kalkınma düzeyine sahip. - MANILA