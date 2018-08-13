Duterte'den İsrail'e Ziyaret

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, İsrail'e 4 günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, İsrail'e Eylül ayında 4 günlük ziyaret gerçekleştirecek. Filipinler Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede turizm, ticaret ve terörle mücadele konularını ele alacağı kaydedildi. 2-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek görüşmede çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Duterte, Filipinler ile İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirildiği 1957 yılından bu yanda ülkeyi ziyaret eden ilk Filipinli lider olacak. - MANILA