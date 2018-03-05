Duterte, Avustralya'daki Asean Zirvesine Katılmayacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Avustralya'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanlığı sarayı Malacanang'dan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenecek ASEAN zirvesine katılamayacağı belirtildi. Devlet Başkanlığı sözcüsü Harry Roque, Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano'nun Duterte'nin "özel temsilcisi" olarak zirveye katılacağını söyledi. Roque, Duterte'nin ülkesindeki gelişmeler nedeniyle toplantıya katılamayacağını belirterek, bu gelişmelerden birinin Filipinler Askeri Akademisinde düzenlenecek mezuniyet töreni olduğunu sözlerine ekledi.

ASEAN zirvesi Avustralya'nın Sidney kentinde 17-18 Mart tarihinde düzenlenecek. - MANILA