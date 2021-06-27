Dut toplamak için çıktığı ağaçtan su kanalına düştü
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Dut toplamak için çıktığı ağaçtan su kanalına düştü

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan su kanalına düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de, dut toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybeden yabancı uyruklu bir şahıs, yaklaşık 2,5 metrelik su kanalına düşerek yaralandı.

Çanakkale'de, dut toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybeden yabancı uyruklu bir şahıs, yaklaşık 2,5 metrelik su kanalına düşerek yaralandı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin yanındaki sahil girişinde meydana geldi. Su kanalı yanında bulunan dut ağacının üzerine çıkan Irak uyruklu şahıs, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 2,5 metrelik su kanalına düştü. Şahsın düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sedyeyle ambulansa taşıdı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yabancı uyruklu vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan su kanalına düştü
Dut toplamak için çıktığı ağaçtan su kanalına düştü
Dut toplamak için çıktığı ağaçtan su kanalına düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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