05.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:38

Vitamin ve mineraller çok zengin bir besin kaynağı olan dut pekmezi, kahvaltı sofralarının olmazsa olmazıdır. Vücuda direnç sağlayan ve kan yapıcı özelliği ile sağlığı olumlu yönde etkileyen dut pekmezi oldukça faydalıdır. Peki, Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?

DUT PEKMEZİ NEDİR?

Hakiki dut pekmezi üretimi oldukça zordur. Mineral bakımından çok yüksek değerde olup, şifa kaynağıdır. Pekmezdeki şeker oranının yüksek olması dutun şeker oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

İki yemek kaşığı, 20 gram pekmez insan vücudu için çok değerli olan 2 miligram demir, 80 miligram kalsiyum ve enerji içermektedir. Duttan yapılan pekmezin özellikle sindirim sistemi faaliyetlerinin düzenli çalışmasında oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Pekmez hızla kana karışabilecek nitelikte bir gıda maddesi olduğundan acil enerji ihtiyacı için gerekli bir gıda maddesidir.

Dut

DUT PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

Olgunlaşan dutlar, dört kişi tarafından köşelerinden tutulan bez üzerine ağaçtan silkelenerek (ağaçtan dökülerek) kazanlara konur. Kazana dutları kapatacak kadar su konur ve çekirdeklerinden ayrılıncaya kadar kaynatılır. Kaynayan pekmez süzülüp dinlendirildikten sonra tekrar kazana konup birkaç kaynar gelinceye kadar kaynatılır, geniş tabanlı kaplara konulur ve birkaç gün güneşte bırakılır. Güneşlendirmenin ardından tekrar süzülerek saklanacağı kaplara alınır.

Dut pekmezi yapılışı

DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI NELERDİR?

1. Kansızlık çeken hastalarda çok büyük yararlar sağlar.

2. Mide hastalıklarına, özellikle de ülser şikayetine karşı faydalıdır.

3. Astım ve bronşit hastalıklarına karşı yararlıdır.

4. Soğuğa karşı vücudun direncini artırıcı özelliğe sahiptir.

5. Sporcular için bir enerji deposudur.

6. Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcıdır.

7. Çocukların zeka gelişimine yardım eder.

8. Gargara şeklinde ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkilidir.

9. Çocuklarda sık sık rastlanan pamukçuk için de yaygın olarak kullanılmaktadır.