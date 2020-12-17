Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor

17.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:07
Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor

Olur Ormanağzı Mahallesi'nde 2011 yılında Köy adına yapılan Dut Pekmez Fabrikasını atıl durumdan kurtarılıyor.

Olur Ormanağzı Mahallesi'nde 2011 yılında Köy adına yapılan Dut Pekmez Fabrikasını atıl durumdan kurtarılıyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi ile Olur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile protokol imzalayarak kiralama yöntemiyle fabrikayı devraldı.

Fabrika devir işlemlerinin ardından makina takviyesi yapılarak kısa sürede dut pekmezi üretimine başlayacak. Fabrikada dut pekmezinin yanında kuşburnu ezmesi, elma kurusu, meyve suyu gibi birçok marmelat üretilecek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, "İş adamlarımızla birlikte bölge ekonomisine katkıda bulunmak için bir çok ilçemizde yatırımlarımıza başladı. Yatırımlarımızı peyderpey devam ettireceğiz" dedi. - ERZURUM

Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde
- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde
OYAK'ın çimento fabrikaları ve beton tesisi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
OYAK'ın çimento fabrikaları ve beton tesisi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
Balıkesir'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası yüzde 65 hibe desteği ile yenilendi
Balıkesir'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası yüzde 65 hibe desteği ile yenilendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Varank Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Hakan Taşıyan Serenay Sarıkaya Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Milli İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:08:41. #1.15#
title