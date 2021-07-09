Dut dökmek isterken ağaçtan düşen kişi öldü
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Dut dökmek isterken ağaçtan düşen kişi öldü

Dut dökmek isterken ağaçtan düşen kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi dut dökmek için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi dut dökmek için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Ilıca Mahallesi Yeşilyurt Yalıkuz küme evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 95 yaşındaki Basri Kol, evinin balkonundan dut dökmek isterken dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Basri Kol'un 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şahsın cenazesi Fatsa devlet hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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