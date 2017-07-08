Dut ağaçları taşlı sopalı kavgaya sebep oldu: 2 yaralı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mera alanına dikilen dut ağaçları nedeniyle aile fertleri arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yalankoz Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, mera alanına diktiği dut ağaçlarının yerlerinden söküldüğünü gören Mehmet Emin Kantarmış, durumu Jandarma'ya bildirdi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından aile fertleri arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Zekeriya ve Mustafa Kantarmış, aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahallede silah sesi duyduklarını öne süren Mehmet Emin Kantarmış, durumu yeniden güvenlik güçlerine bildirdiğini, ekiplerle birlikte gittiklerinde mahalledeki yakınları tarafından saldırıya uğradıklarını iddia etti. Saldırı sırasında yakınlarının aracına da zarar verdiklerini ileri süren Kantarmış, "İki yaralımız var, hastaneye getirdik" dedi.

Yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.