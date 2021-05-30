Dut ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Dut ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Dut ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da dut ağacından düşen 65 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da dut ağacından düşen 65 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Baskil ilçesine bağlı Küllük Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Fayık Temel, dut toplamak için evinin önündeki ağaca çıktı. Dengesini kaybeden Temel, bir anda aşağı düştü. Temel'in düştüğünü gören yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla alınan ve ilk müdahalesi yapılan Temel, Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri de inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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