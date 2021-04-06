Düşürülen Ukraynalı yolcu uçağına yönelik 10 İranlı yetkili hakkında iddianame
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Düşürülen Ukraynalı yolcu uçağına yönelik 10 İranlı yetkili hakkında iddianame

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düşürülen Ukraynalı yolcu uçağına yönelik 10 İranlı yetkili hakkında iddianame

Tahran eski Askeri Başsavcısı Golam Abbas Turki, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesi kapsamında 10 İranlı yetkili hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.

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Tahran eski Askeri Başsavcısı Golam Abbas Turki, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesi kapsamında 10 İranlı yetkili hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.

Tahran eski Askeri Başsavsıcı Golam Abbas Turki, Tahran'da yeni Askeri Başsavcı için düzenlenen devir teslim töreninde konuştu. Turki, 25 yıl boyunca Tahran Askeri Başsavcısı olarak görev yapmanın kendisi için iftihar olduğunu belirterek, "Bu süre içerisinde tüm kurumlar ile güzel işbirliklerimiz oldu. Yeni Askeri Başsavcımıza da görevinde başarılar diliyorum" dedi.

"10 İRANLI YETKİLİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI"

Ocak 2020'de Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesi ile ilgili çalıştıklarını belirten Turki, "Tahran'da meydana gelen her hadise hakkında hem emniyet birimleri hem de diğer yetkili organlar ile gerekli işbirliklerini her zaman yaptık. Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi ile alakalı olarak da gerekli takibi yaptık" ifadelerini kullandı. Turki, "Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi konusunda 10 İranlı yetkili hakkında iddianame hazırlandı. Düzenlenecek mahkemelerin sonucunda bu kişiler hakkında kesin hükümler verilecektir" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU

İran'da 8 Ocak 2020'de Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başkent Tahran'da 2 füzeyle vurularak düşürülen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında 176 kişi hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi olaya ilişkin yayımladığı nihai raporunda yolcu uçağının, "hava savunma sistemi operatörünün" hatası nedeniyle düşürüldüğünü ve operatörün merkezden emir almadan füzeyi ateşlediğini belirtmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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