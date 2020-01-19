Düşürülen Ukrayna yolcu uçağının kara kutusu İran'da okunacak

19.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:01

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, İran Hava Savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının kara kutusunu başka bir ülkeye gönderme planlarının olmadığını açıkladı.



İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, Ukrayna'ya ait düşürülen yolcu uçağındaki kara kutunun İran'da bulunduğunu ve okunma işleminin ilk olarak İran'da yapılacağını ancak Ukrayna ve Fransa'nın da seçenekler arasında olduğunu belirterek, "Elbette şimdilik başka bir ülkeye gönderme gibi bir planımız yok" dedi.



İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer daha önce yaptığı açıklamada, düşürülen yolcu uçağının Boeing olması nedeniyle İran'ın kara kutuyu okuyabilecek teknik yeterliliğe sahip olmadığını belirterek, kara kutunun Fransa'ya gönderileceğini açıklarken, bunun ardından Ukraynalı yetkililerin talebi üzerine kara kutunun Ukrayna'ya gönderilebileceğini söylemişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA