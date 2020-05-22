Düşürdüğü cüzdanını alan şüphelilerden şikayetçi oldu
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Düşürdüğü cüzdanını alan şüphelilerden şikayetçi oldu

Adana'da, bir kişinin aracına binerken düşürdüğü cüzdanını motosikletli 2 kişinin alıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Düşürdüğü cüzdanını alan şüphelilerden şikayetçi oldu
22.05.2020 23:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:52

Adana'da, bir kişinin aracına binerken düşürdüğü cüzdanını motosikletli 2 kişinin alıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Fatih İvegin, mermez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde alışveriş için girdiği marketten çıkıp aracına binerken cüzdanını düşürdü.

Eve gittiğinde cüzdanının olmadığını farkeden İvegin, tekrar markete gelerek cüzdanını aradı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Fatih İvegin, motosikletli ve kucaklarında bebek olan 2 erkeğin cüzdanı yerden alarak uzaklaştığını görünce durumu polise bildirdi.

AA muhabirine alışveriş için girdiği market çıkışında cüzdanını düşürdüğünü dile getiren İvegin, "Cüzdanımda 700 liram vardı. Motorlu 2 şahıs geliyor, cüzdanımı alıyor. Hak etmedikleri parayı alıyorlar. Kucaklarında da bir bebek var. Emniyet güçlerimizden talep ediyorum, şahıslardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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