Düşürdüğü altın bulunan poşeti yerde bulup cebine atan kişiden şikayetçi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düşürdüğü altın bulunan poşeti yerde bulup cebine atan kişiden şikayetçi oldu

27.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:55

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düşürdüğü düğün takılarının bulunduğu poşetin, kaldırımda yürüyen bir kişi tarafından alındığını öne süren oto tamircisi, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise başvurdu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düşürdüğü düğün takılarının bulunduğu poşetin, kaldırımda yürüyen bir kişi tarafından alındığını öne süren oto tamircisi, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise başvurdu.

Sanayide tamirci olarak çalışan Emre Taysi (27), motosikletiyle ilerlerken Örnek Caddesi'nde, telefonla konuşmak için durdu.

Cebindeki poşeti düşürdüğünü fark etmeyen Taysi, yoluna devam etti. Bir süre sonra durumu fark eden Taysi, poşetin içinde düğünde takılan altınların bulunduğunu belirterek, güvenlik kamerası görüntüleriyle karakola gitti.

Emre Taysi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 ay önce dünyaevine girdiğini belirtti.

Düğünde takılan altınları koyduğu poşeti bankaya götürürken düşürdüğünü aktaran Taysi, şöyle dedi:

"Müşteri cep telefonumdan arayınca motosikleti durdurup konuştum. Bir süre sonra cebimde poşetin olmadığını fark ettim. Hemen çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini aradım. Görüntülerde benim görüşme yaptığım sırada poşeti düşürdüğüm ve hemen yanımdan geçen kişinin aldığı poşeti alıp cebine attığı görülüyor. Adam bana hiçbir şey demeden yoluna devam ediyor. Diyecek bir şey bulamıyorum. İnsanlık ölmüş."

Güvenlik kamerası kayıtlarında da kaldırımda park edip motosikletinin üzerinde cep telefonuyla konuşan Taysi'nin cebinden düşürdüğü anlaşılan poşetin, kendisi gibi cep telefonuyla konuşan bir yaya tarafından bulunduğu, yayanın poşeti cebine atıp götürdüğü görülüyor.

Düşürdüğü altın bulunan poşeti yerde bulup cebine atan kişiden şikayetçi oldu
Düşürdüğü altın bulunan poşeti yerde bulup cebine atan kişiden şikayetçi oldu
Düşürdüğü altın bulunan poşeti yerde bulup cebine atan kişiden şikayetçi oldu
Düşürdüğü altın bulunan poşeti yerde bulup cebine atan kişiden şikayetçi oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Mustafa Er Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düşürdüğü altın bulunan poşeti yerde bulup cebine atan kişiden şikayetçi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 18:55:55. #1.16#
title