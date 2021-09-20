'Düşüncenin Seyir Defteri' Programını Misafir Ettik - Haberler
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"Düşüncenin Seyir Defteri" Programını Misafir Ettik

Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, TRT 2'de yayınlanan 'Düşüncenin Seyir Defteri' program ekibini, Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzemizde ağırladı.

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, TRT 2'de yayınlanan 'Düşüncenin Seyir Defteri' program ekibini, Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzemizde ağırladı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ömer Türker ve Dr. İbrahim Halil Üçer'in yaptığı programın konuklarının Prof. Dr. Osman Demir ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu olduğu bu bölümünde medeniyetimizi anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştıkları için kendilerine teşekkür ederiz.

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Haber: 'Düşüncenin Seyir Defteri' Programını Misafir Ettik - Haberler
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