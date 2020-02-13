Düşünce ve Dayanışma Platformu, Şubat ayı toplantısını Ankara'daki ziyaretlerle sürdürecek

13.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:22

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Şubat ayı toplantısına; Ankara'da Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a hayırlı olsun ziyareti ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) projelerini yerinde görerek devam edecek.



Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu üyeleri Şubat ayı toplantılarına Ankara'da gerçekleştirecekleri iki programla devam edecek. Aylık periyotlar halinde toplantılar düzenleyen ve birbirinden önemli birçok konuğu ağırlayan Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformunun bu ayki toplantısının ilk programı, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a ziyaretle gerçekleşecek. Ziyaret sonrasında ise platform üyeleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) tesislerinde; atak helikopteri, insansız hava aracı Anka, Hürjet, Gökbey helikopteri gibi projeleri yerinde görerek inceleyecek.



Platform Başkanı Hasan Demir, Ankara'da gerçekleştirecekleri programın hayırlara vesile olmasını diledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA