Düşünce Dergisi'nin 13. sayısı "Yakın Plan Sinema" okurlarla buluştu

Sosyal bilimlerin birçok alanında kapsamlı çalışmalara yer veren Düşünce Dergisi'nin 13. sayısı "Yakın Plan Sinema" konusunu ele alıyor.

Sosyal bilimlerin birçok alanında kapsamlı çalışmalara yer veren Düşünce Dergisi'nin 13. sayısı "Yakın Plan Sinema" konusunu ele alıyor.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mesut Aytekin'in editörlüğünü üstlendiği sayıda, birçok akademisyen ve lisansüstü öğrencisinin yazıları yer alıyor.

Aytekin'in "Sinema, insanoğlunun yaşayamadıklarını, hayal edemediklerini, göremediklerini, göremeyeceklerini, bilmediklerini göstermeye muktedir bir araçtır." cümlesi ile başlayan sayının ilk makalesinde Prof. Dr. Aslı Yurdigül, "Bir Kültür Endüstrisi Aracı Olarak Sinema: Bir Sanat Dalı mı, Mekanik Bir Üretim Biçimi mi?" sorusuna cevap arıyor.

Belgesel sinemanın dönüm noktaları inceleniyor

Ardından "Teknik Sonuçlar Estetik Nedenler Ses ve Sinema" başlıklı çalışmasıyla sessiz bir şekilde başlayan sinema için sesin neyi ifade ettiği, sesin sinemayı nasıl değiştirdiği ve tamamladığı Doç. Dr. Yelda Özkoçak tarafından tartışılıyor.

"Sinemada Dijital Dönüşüm ve Cinsel Kimlik" isimli bölümde de sinemanın tarihi incelenerek, kültürel kodlarla değişen cinsiyet kimliklerinin dijital dünya, teknoloji ve bilim kurgu ile yeniden şekillenişi Prof. Dr. Rıdvan Şentürk tarafından kaleme alınıyor.

"Belgesel Film Üzerine Başucu Notları" başlıklı bölümde Prof. Dr. Cenk Demirkıran, belgesel sinemanın geçmişten bugüne dönüm noktalarını anlatıyor. Demirkıran, bu bölümde ayrıca belgesel sinemanın amacı, türleri ve akımları gibi konuları inceliyor.

Dergide bu ay ayrıca "Modern Sinemanın Felsefi Veçheleri", "Sinema ve Oryantalizm İlişkisi", "Dijitalleşen Dünyanın Dönüşen Seyir Pratikleri: Pandemi Bahane Netflix Şahane", "Sinemanın İdeolojik Retoriği", "Yeşilçam'ın İkamet Adresi Değişti", "Halit Refiğ ve Ulusal Sinema Anlayışı", "Türk Sinemasında Arabesk", "Gişeden Bağımsız Bir Sinema Olarak Bağımsız Türk Sineması", "Çizgi Roman Kahramanlarının Sinema Serüveni" başlıklı çalışmalar okurun istifadesine sunuluyor.

Değerlendirme yazıları arasında da "Sinemada Zaman ve Mekan İlişkisi Buğday Filmi Örneği", "Kültürün Aktarımında Belgesel Sinemanın Rolü: Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli Örneği", "İzleyicinin Alımlaması ve Kurmaca İçerikler: Dramalar ve Kültürlerarası Dialog" konuları yer alıyor.

Dergide aynı zamanda Mesut Aytekin'in Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, Sinema Yazarı ve Festival Direktörü Suat Köçer ve yapımcı, yönetmen ve Meslek Birliği üyesi Nazif Tunç ile yaptığı röportajların yanı sıra Emre Berkün'ün Ali Utku, Mehmet Aksın ve Durmuş Sorgut ile yaptığı röportajlar da okurlarla buluşuyor.

Altı aylık periyotlar dahilinde çıkarılan Düşünce Dergisi, dosya konusu ve serbest bölüm olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Alanında yetkin hocaların makalelerinin yanında Kültür Ocağı Vakfı bünyesinde ilmi çalışmalar yapan kürsülerin hazırladığı yazıların da bulunduğu dergide genç kalemlerin de yetişmesine imkan tanınıyor.

Düşünce Dergisi'ne Kültür Ocağı Vakfı Merkezi'nden ve "www.kitapyurdu.com" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı