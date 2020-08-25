"Düşünce başın dara, Erol Boyraz'ı ara" sloganı ile göreve başladı Darende İlçesi Emniyet Müdürü Erol Boyraz, "Düşünce başın dara, Erol Boyraz'ı ara" sloganı ile 7/24 halkın hizmetinde olduğunu belirtti.

Darende İlçesi Emniyet Müdürü Erol Boyraz, "Düşünce başın dara, Erol Boyraz'ı ara" sloganı ile 7/24 halkın hizmetinde olduğunu belirtti.

Malatya'nın Darende ilçesine atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Erol Boyraz, ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

Boyraz'ı ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Erol Boyraz, ilçede huzur, asayiş ve güvenliğin tesisi için vatandaşlarla ve toplumun her kesimiyle istişare ederek işbirliği içerisinde görev yapmanın gayret ve çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

Kapısının her zaman vatandaşlara açık olduğunu dile getiren Boyraz, "Düşünce başın dara, Erol Boyraz'ı ara" sloganı ile bugüne dek 7/24 halkın hizmetinde olduğunu kaydetti.

Aslen Sıvas'ın Gürün ilçesinden olan Erol Boyraz'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA