Hatay'da, Düşük Yapan Kadın Bebeğini Kaldırımdaki Ağacın Altına Gömdü
Hatay'da 5 aylık hamileyken düşük yapan Suriye uyruklu kadın, bebeğini kaldırımdaki ağacın altına gömdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği gömüldüğü yerden çıkardı.
Hatay'da 5 aylık hamileyken düşük yapan Suriye uyruklu kadın, bebeğini kaldırımdaki ağacın altına gömdü.
DÜŞÜK YAPTIĞI BEBEĞİNİ AĞACIN ALTINA GÖMDÜ
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Kanatlı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda., düşük yaptığı öğrenilen Suriyeli Fidel Biro, bebeğini gece saatlerinde evinin yanındaki kaldırımda bulunan ağacın altına gömdü.
POLİS, BEBEĞİ GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARDI
Olayın görgü tanıklarının bildirmesi üzerine sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği gömüldüğü yerden çıkardı.
OTOPSİ YAPILACAK
Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına taşınan bebek cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
YORUMLAR (5)
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yav arkadaş ölen bebek sadece bu kadar prosödüre gerek yok.yok otopsiymiş yok adli tıp mış ne gerek var.ölmüş işte sanki bebeği canladıracaklar.neyse ben rakı keyfime devam edeyimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bende düşük yaptım benikini doktor çope attı parça parçaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ya yollayın şunları ülkelerineCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Caddenin ortasına gömseydiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu pislik haşere suriyeliler ı en kısa zaman da gönderelim artik nefret ediyorum görünce bunları tüylerim diken diken oluyor.Geri verin esad aCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır