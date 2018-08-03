Hatay'da, Düşük Yapan Kadın Bebeğini Kaldırımdaki Ağacın Altına Gömdü

Hatay'da, Düşük Yapan Kadın Bebeğini Kaldırımdaki Ağacın Altına Gömdü

Hatay'da 5 aylık hamileyken düşük yapan Suriye uyruklu kadın, bebeğini kaldırımdaki ağacın altına gömdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği gömüldüğü yerden çıkardı.

Hatay'da 5 aylık hamileyken düşük yapan Suriye uyruklu kadın, bebeğini kaldırımdaki ağacın altına gömdü.

DÜŞÜK YAPTIĞI BEBEĞİNİ AĞACIN ALTINA GÖMDÜ

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Kanatlı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda., düşük yaptığı öğrenilen Suriyeli Fidel Biro, bebeğini gece saatlerinde evinin yanındaki kaldırımda bulunan ağacın altına gömdü.

POLİS, BEBEĞİ GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARDI

Olayın görgü tanıklarının bildirmesi üzerine sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği gömüldüğü yerden çıkardı.

OTOPSİ YAPILACAK

Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına taşınan bebek cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

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YORUMLAR (5)

  • MUHAMMED MUSTAFA:
    yav arkadaş ölen bebek sadece bu kadar prosödüre gerek yok.yok otopsiymiş yok adli tıp mış ne gerek var.ölmüş işte sanki bebeği canladıracaklar.neyse ben rakı keyfime devam edeyim
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  • SAPİNARO:
    Bu pislik haşere suriyeliler ı en kısa zaman da gönderelim artik nefret ediyorum görünce bunları tüylerim diken diken oluyor.Geri verin esad a
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