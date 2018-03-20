Düşük Yapan Küçük Gelin, Devlet Korumasına Alındı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, hamile C.B. (16), rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Düşük yapan C.B., devlet korumasına alınırken, aynı yaştaki damat ile anne ve babası ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kızıltepe'de yaşayan ve geçen yıl evlendirildiği belirtilen C.B., bir hafta önce hamileliği nedeniyle rahatsızlanınca Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede düşük yapan C.B.'nin durumunu fark eden doktorlar polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polisler ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar, C.B.'yi devlet korumasına aldı.

C.B. ile aynı yaştaki damat B.B., annesi ve babası gözaltına alındı. Emniyette ifadelerinin ardından 3'ü de serbest bırakıldı. C.B.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Mardin'de Şubat ayı içinde de küçük yaşta evlendirilmek istenen 5 kız çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar Mardin İl Müdürlüğü'nün müdahale edip, savcılığın olaya el koyması ile evlendirilmekten kurtarılmış ve devlet korumasına alınmıştı. - Mardin