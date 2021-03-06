"Düşük riskli" Uşak'ta kısıtlamasız ilk cumarteside park ve sokaklarda yoğunluk yaşandı
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"Düşük riskli" Uşak'ta kısıtlamasız ilk cumarteside park ve sokaklarda yoğunluk yaşandı

06.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:28

Uşak'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü hareketlilik görüldü.

Uşak'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü hareketlilik görüldü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında batı illeri arasında tek düşük riskli il olarak dikkati çeken Uşak'ta çok sayıda vatandaş, cadde ve sokaklarda vakit geçirdi.

Kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi'nde mağazalarla yarı kapasiteyle hizmet veren restoran ve kafelerde yoğunluk olduğu gözlemlendi.

Atapark bölgesindeki oyun parklarında yürüyüş yapan Uşaklılar, çocuklarıyla vakit geçirdi.

Vatandaşların maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyduğu görülürken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yoğunluk oluşan bölgelerde denetimleri sıklaştırdı.

Yürüyüş yapmak için dışarıya çıktığını söyleyen Ali Çakın, eski günlere dönmek istemediklerini, kurallara uyma konusunda hassas davrandıklarını ifade etti.

Atapark'ta spor yapan Veli Boz ise "Tekrar sokağa çıkabilmek çok güzel. Uzun zamandan beri sıkıldık. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymakla bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hepimiz sorumluluklarımıza tam riayet etmeliyiz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyup mavi iller arasında kalmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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