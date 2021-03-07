"Düşük riskli" Uşak, kısıtlamasız ilk pazarı sakin geçirdi

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Tam kapanma uygulanan kent sessizliğe büründü! Hiç kimse sokağa çıkamayacak

Uşak'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk pazar günü, kent genelinde sakinlik görüldü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında batı illeri arasında tek düşük riskli il olarak dikkati çeken kentin sakinlerinden bir kısmı, pazar günü cadde ve sokaklara çıktı.

Ara ara yağan yağmurun da etkisiyle kent genelinde yoğunluk olmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar İsmet Paşa Caddesi ve Atapark'ta yürüyüş yaptı, parklarda zaman geçirdi. Dışarı çıkan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü, kentin işlek noktalarında devriye atarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık