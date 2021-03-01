Düşük riskli iller! Orta riskli bölgeler! Yüksek bölgeler! Hangi iller riskli bölge!
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Düşük riskli iller! Orta riskli bölgeler! Yüksek bölgeler! Hangi iller riskli bölge!

01.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:21
Düşük riskli iller! Orta riskli bölgeler! Yüksek bölgeler! Hangi iller riskli bölge!

Düşük riskli iller! Orta riskli bölgeler! Yüksek bölgeler! İstanbul riskli bölgede mi? Ankara'da yasaklar kalktı mı?

Hangi bölgeler riskli bölge! Düşük riskli iller! Orta riskli bölgeler! Yüksek bölgeler! Hangi iller riskli bölge!

DÜŞÜK RİSKLİ BÖLGE! ORTA BÖLGE BÖLGELER!

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.

Düşük riskli iller! Orta riskli bölgeler! Yüksek bölgeler! Hangi iller riskli bölge!
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