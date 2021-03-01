Düşük riskli iller hangileridir? 1 Mart Düşük Risk (Mavi) grubunda bulunan şehirler hangileri?
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Düşük riskli iller hangileridir? 1 Mart Düşük Risk (Mavi) grubunda bulunan şehirler hangileri?

01.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:51
Düşük riskli iller hangileridir? 1 Mart Düşük Risk (Mavi) grubunda bulunan şehirler hangileri?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Peki düşük riskli şehirler hangileri? Yüksek riskli şehirler hangileridir? İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. İzmir hangi risk grubunda yer alıyor?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ RENKLİ) HANGİLERİDİR?

  • Uşak
  • Şanlıurfa
  • Mardin
  • Şırnak
  • Hakkari
  • Siirt
  • Batman
  • Diyarbakır
  • Bitlis
  • Van
  • Bingöl
  • Muş
  • Ağrı
  • Iğdır
Düşük riskli iller hangileridir? 1 Mart Düşük Risk (Mavi) grubunda bulunan şehirler hangileri?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR?

Paylaşılan risk grubu haritasına göre İzmir turuncu, İstanbul turuncu ve Ankara sarı renkli grupta yer alıyor.

İSTANBUL : Yüksek riskli (Turuncu)

ANKARA : Orta riskli (Sarı)

İZMİR : Yüksek riskli (Turuncu)

DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER HANGİLERİDİR?

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER : Mavi renkli

ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER : Sarı renkli

YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Turuncu renkli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Kırmızı renkli

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