Düşük riskli iller arasında bulunan Batman'da İl Hıfzıssıhha Toplantısı yapıldı

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Kurumsal, filyasyon ve maske denetimlerimiz olmak üzere bu 3 denetimi sıkı sıkıya yaparak ve aşıyı yaygınlaştırarak koronavirüsü yenebiliriz." dedi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Kurumsal, filyasyon ve maske denetimlerimiz olmak üzere bu 3 denetimi sıkı sıkıya yaparak ve aşıyı yaygınlaştırarak koronavirüsü yenebiliriz." dedi.

Şahin başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında düşük riskli iller arasında bulunan kentte, kontrollü normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler ve alınacak ek önlemlere ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Şahin, toplantıda, kentin risk haritasındaki mavi listede sabit kalması için tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması gerektiğini, bu konuda herkese önemli görevler düştüğünü söyledi.

Filyasyon ekiplerinin günde en az iki kere Kovid-19 hastası ve temaslıları takip edeceğini aktaran Şahin, denetimlerin Batman'ın hem mavi alanda kalmasını sağlayacağını hem de aşılama için zaman kazandıracağını belirtti.

Şahin, denetim mekanizmalarını ilçelerde kaymakamlıkların, il merkezinde de vali yardımcılarının düzenli olarak kontrole tabi tutacağını bildirdi.

Maske takma konusunda bir gevşemenin söz konusu olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu konuda emniyetimiz ile sıkı bir maske denetimi planlamamız gerekiyor. Zabıta ekipleri de lokantaların, kafelerin, kahvehanelerin ve çay ocaklarının yüzde 50 kuralına uymalarını sağlayacak şekilde denetimlerini arttıracak. Kurumsal, filyasyon ve maske denetimlerimiz olmak üzere bu 3 denetimi sıkı sıkıya yaparak ve aşıyı yaygınlaştırarak koronavirüsü yenebiliriz."

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutan Albay İsa Çakmak, kurul üyeleri, sağlık kuruluşu temsilcileri ve doktorlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak