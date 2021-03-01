Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler hangileridir? Risklerine göre şehirler listesi! İl İl risk haritası!

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı o iller de belli oldu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Peki düşük riskli şehirler hangileri? Yüksek riskli şehirler hangileridir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi.

DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER HANGİLERİDİR?

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER : Mavi renkli

ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER : Sarı renkli

YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Turuncu renkli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Kırmızı renkli

KALKAN KISITLAMALAR NELERDİR?

- Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arası kısıtlama sürecek.

- Okullar Türkiye genelindeki ilkokullarda 8-12 sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

- Düşük ve orta riskli illerde diğer kademelerde de eğitme başlanacaktır. Yüksek ve çok riskli illerde sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

- Çok yüksek riskli iller dışında kafe restoranlar sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürecek.

- Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecek.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ile ilgili düzenleme düşük ve orta illerimizde kaldırıldı.

- Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdürecek.