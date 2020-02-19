Düşük oksijen seviyelerinin aritmiye yol açma mekanizması keşfedildi

19.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:36

Düşük oksijen seviyelerinin kalpte ritim bozukluğuna yol açmasının altında yatan mekanizma ortaya çıkarıldı.

Science Daily'nin haberine göre, California Üniversitesinde görevli bilim insanı Steve A. N. Goldstein liderliğinde yapılan araştırma, "ubikuitin benzeri dönüştürücü" (SUMO) olarak adlandırılan bir proteinin, düşük oksijen seviyelerinde, saniyeler içinde her bir atımı başlatmakla sorumlu sodyum kanalları içine bağlandığını gösterdi.

Çalışmada, SUMO'nun girdiği sodyum kanallarının, kalp atımını başlatmaları gerektiğinde açıldığını ancak kapanmaları gerekirken yine açılarak tehlikeli kardiyak ritimlere yol açan anormal sodyum akımlarına neden olduğu keşfedildi.

Bulgunun kalp krizi, kronik kalp yetmezliği ve yaşamı tehdit eden düşük oksijene bağlı kalp rahatsızlıklarıyla ilişkili ritim bozukluklarının önlenmesinde, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin önünü açabileceği ifade edildi.

Araştırmanın ayrıntıları "Cell Reports" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA