Düşük karbonhidratlı diyetler, Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düşük karbonhidratlı diyetler, Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor

15.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:18
Düşük karbonhidratlı diyetler, Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor

Düşük karbonhidratlı yiyeceklerin, Tip 2 diyabet hastalarında rahatsızlığın kontrol alınmasına yardımcı olduğu bildirildi.

Düşük karbonhidratlı yiyeceklerin, Tip 2 diyabet hastalarında rahatsızlığın kontrol alınmasına yardımcı olduğu bildirildi.

Diabetes Times'ın internet sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, Tip 2 diyabet hastası 1300'den fazla kişiyi kapsayan 23 kontrollü araştırmadan elde edilen verilerden çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, düşük karbonhidrat içeren ve az yağlı diyetler karşılaştırıldı.

Uzmanlar, 6 ay boyunca düşük karbonhidratlı diyet uygulayanlarda Tip 2 diyabetin olumsuz etkilerinin, diğer diyet türlerini uygulayanlara kıyasla yüzde 32 oranında azaldığını tespit etti.

Analizin bulguları "The British Medical" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Fikri Sağlar Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ivana Sert Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düşük karbonhidratlı diyetler, Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 13:21:35. #1.14#
title