Düşük IQ olasılığı çifte cinayete verilen idamın infazını durdurdu

Düşük IQ olasılığı çifte cinayete verilen idamın infazını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski kız arkadaşının anne ve babasını öldürmekten idama mahkum edilen zanlının cezasının infazı durduruldu. Yüksek mahkeme hükümlünün idama mahkum edilmek için IQ seviyesinin çok düşük olabileceğine karar verdi.

08.11.2019 20:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:43
Düşük IQ olasılığı çifte cinayete verilen idamın infazını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski kız arkadaşının ve babasını öldürmekten idama mahkum edilen zanlının cezasının infazı durduruldu. Yüksek mahkeme hükümlünün idama mahkum edilmek için IQ seviyesinin çok düşük olabileceğine karar verdi.


Summit County'de 2015 yılında kız arkadaşının anne ve babasını çekiçle öldürmekten 2 yıl önce suçlu bulunan Shawn Ford Jr. idama mahkum edildi. Ohio Yüksek Mahkeme'sine taşınan davada hükümlünün IQ seviyesinin çok düşük olabileceği belirtildi. Mahkemede 2'ye karşı 5 oyla alınan karar, cezanın infazının durdurulmasına yönelik oldu. Mahkeme yeniden duruşma yapılması hükmü verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et