Düşük Glisemik İle Yüksek Glisemik Diyet Karşılaştırıldı!

Çalışmadan elde edilen sonuçlarda düşük glisemik diyeti uygulayan katılımcıların üç temel alanda iyileşme yaşadığı gözlemlendi: daha düşük bir glisemik profil, kan şekeri düzeylerinde azalan değişkenlik ve daha yüksek yağ yakımı.

Profesör Christiani Jeyakumar Henry ve çalışma arkadaşları tarafından yürütülen çalışma Klinik Beslenme Araştırma Merkezi'nde (CNRC), Singapur Klinik Bilimler Enstitüsü'nde (SICS), Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı (A * STAR) ve Ulusal Üniversite Translasyonel Tıp Sağlık Sistemi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yirmi dört saat boyunca 20 erkek katılımcının sürekli olarak kan şekerleri ölçüldü. Katılımcılar randomize, çift kör, kontrollü bir çapraz araştırma ile iki farklı diyet uyguladı (düşük ve yüksek glisemik). Ayrıca, katılımcıların enerji harcamaları ve metabolizmaları da gözetim altında tutuldu. Uygulanan testler normal bir gündelik durumu en doğru şekilde temsil etmek için 42 saatlik bir süreyi kapsayacak şekilde yapıldı.

Katılımcıların yemeklerinin glisemik yükü, düşük glisemik grup için BENEO'nun Palatinose ™ (izomaltuloz), yüksek glisemik grup için ise sakaroz eklenerek modüle edildi. İki metabolik parametre - glisemik tepki ve substrat oksidasyonu - önce, sürekli glukoz izleme ile (42 saat boyunca her 5 dakikada bir kaydedildi) ve ardından tüm vücut kalorimetresi kullanılarak ölçüldü.

Çalışma sonuçları, düşük glisemik endekse göre düzenlemiş her öğünün, katılımcıların substrat oksidasyonunda - tüketilen gıdalardan hücreler içinde enerji üretme süreci - karbonhidrat oksidasyonunu yağ oksidasyonuna çevirmesini sağlayarak yağ yakımının artmasına ve ardından bağlantılı olarak kilo yönetimine yardımcı olduğunu gösteriyor.

BENEO Yasal Düzenlemeler ve Beslenme İletişimi Başkan Yardımcısı Anke Sentko:"Profesör Henry ve çalışma arkadaşları tarafından yürütülen çalışma, Palatinose™'un düşük glisemik diyetin bir parçası olarak kullanıldığında sağlıklı beslenmeye bulunduğu katkıları gözler önüne seriyor. Araştırmada kullanılan düzenli kan şekeri ölçümleri ve enerji tedarikinin ölçümü yöntemleri elde edilen verilerin gerçek hayata daha yakın olmasını sağlıyor. Etkileri her öğünden sonda gözlemlenebilirken diğer yandan metabolizma üzerinde gösterdiği iyileşmeler sayesinde genel anlamda faydası daha büyük oluyor. Yüksek kan şekeri seviyeleri, tip 2 diabetes mellitusun başlangıcında bir risk faktörü olduğu için, bu bulgular, Palatinose ™ 'un sadece kan şekeri yönetimini değil, aynı zamanda kilo yönetimini de teşvik eden tüketici ürünleri için nasıl fırsatlar sunduğunu gösteriyor. Buna ek olarak ürünün, sukroz yerine% 30 oranında Palatinose ™ (izomaltuloz) kullanıldığında kan şekerindeki düşük artışı vurgulayan bir AB sağlık beyanı da bulunuyor." diyor.