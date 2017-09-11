Düşük Fiyatı Protesto İçin Fındık Yaktılar

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı 10 liradan satın alırken, serbest piyasada fındık fiyatı 8 liraya kadar indi. Bazı üreticiler balta ile fındık bahçesini keserek fiyata tepki gösterirken, MHP Ordu il teşkilatı üyeleri de fındık yakarak fiyatları protesto etti.



Ordu'da geçen hafta fındık alımına başlayan TMO, Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı ise 10 liradan satın alıyor. Serbest piyasada geçen hafta 9 lira seviyelerinde olan fındık fiyatı 8 liraya kadar geriledi. Fiyata tepki gösteren bazı üreticiler balta ile fındık ağaçlarını keserek sesini duyurmaya çalıştı. Fatsa İlçesi'nde Hamdi Çetin adlı üretici fiyatların maliyeti kurtarmadığını belirterek protesto için fındık bahçesini kesip videosunu da sosyal medyada paylaştı.



MHP Ordu il teşkilatı üyeleri ise parti binası önünde protesto için fındık yaktı. Burada bir konuşma yapan MHP Ordu eski milletvekili Cemal Enginyurt, hükümetin fındık politikasını eleştirerek, "Sayın Tarım Bakanı sen fındıktan anlamazsın. Sen ancak doktorluktan anlarsın. Dolayısıyla 'rekolte yüksek' dedin. Biz MHPliler olarak rekolteyi düşürüyoruz, fındığı yakıyoruz. Hayırlı olsun inşallah fiyatlar yükselecek" dedi. Sokağa dökülen 1 çuval fındığı benzinle yakarak protesto eden grup, daha sonra dağıldı. - Ordu