Düşük faizler 2020'de konut satışlarını ateşleyecek

27.11.2019 08:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:18

Gayrimenkul sektörü kamu bankaları aracılığıyla başlatılan düşük faizli konut kredileriyle birlikte satışlarını yukarı çekmeye başladı. 2020 yılında faizlerin etkisinin daha da belirleyici olacağı beklenirken, konut satış adetlerinin 1 milyon 300 bin adetleri aşması bekleniyor.