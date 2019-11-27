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Düşük faizler 2020'de konut satışlarını ateşleyecek

Gayrimenkul sektörü kamu bankaları aracılığıyla başlatılan düşük faizli konut kredileriyle birlikte satışlarını yukarı çekmeye başladı.

27.11.2019 08:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:18
Düşük faizler 2020'de konut satışlarını ateşleyecek

Gayrimenkul sektörü kamu bankaları aracılığıyla başlatılan düşük faizli konut kredileriyle birlikte satışlarını yukarı çekmeye başladı. 2020 yılında faizlerin etkisinin daha da belirleyici olacağı beklenirken, konut satış adetlerinin 1 milyon 300 bin adetleri aşması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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