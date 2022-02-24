Tahmin ediyoruz ki NBA 2K serilerini bilmeyeniniz yoktur. Tabii ki fiyatlarını da öyle. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz oyun ise NBA Mypark tarzında bir 3v3 sokak basketbolu oyunu. Freestyle 2 Street Basketball, Joycity Corporation tarafından geliştirilip yayınlanmıştır. Basketbol adına hemen hemen her terimlere ve hareketlere yer verilmiş daha düşük bütçeli ve ücretsiz bir şekilde oyunculara sunulmuştur.

Steam üzerinden yayınlanan bu oyun, bizlere oldukça konforlu basketbol oynama şansı sunuyor. Mekanikleri ve oynanışı açısından sizlere yeterince keyif verirken, karakter çeşitliliği ve grafikleri ile de gözlerinize bayram ettirecek. Yayınladığı bir çok spor oyununda oyuncuların ilgisini çekmeyi başarabilen bu ekip, yeni oyunu ile de bizleri şaşırtmıyor.

Pozisyonlar

Center(C)

Control Tower(CT)

Power forward (PF)

Swing Man(SW)

Small forward (SF)

Shooting guard (SG)

Point guard (PG)

Dual Gard(DG)

Pozisyonlar gayet yeterli ve güç dengeleri özenle ve NBA mantığı ile hazırlanmış. Yani Center gibi uzun adamın üçlük çizgisine gidip yeşil de atsa bile şutu isabetli olmuyor. ya da Point Guard gibi diğerlerine oranla daha kısa bir adamın uzun bir adam üzerinden smaç vurmasına çok nadir anlar olsa da izin verilmiyor.

Maç başlamadan önce lobi ekranında kendimizi geliştirebilmemize izin vermeleri olsun, tuş kombinasyonlarının yeterli zorlukta olması olsun,müziklerinin devamlı olması ve gaza getirir olması olsun, oynadığımız maçların canlı bir şekilde yayınlanıp izlenebilme imkanı gibi daha nice bir çok güzellik ile böyle ücretsiz sunulması ben dahil diğer bütün oyunculara gerçekten haz veriyor.

Bazı insanların Nba 2K oynayabilecek sistemleri olmayabilir ya da oyuna para verecek bütçeleri olmayabilir. Freestyle 2 Street Basketball bu konuda tam da oynanılması gereken bir oyun.

Düşük Bütçeli NBA 2K: Freestyle 2 Street Basketball yazısı Fanzade sitesinde yayınlanmaktadır.

Fanzade - Gamegar