Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan yaralı, kepçeyle taşındı
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Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan yaralı, kepçeyle taşındı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | 3. Sayfa

Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan yaralı, kepçeyle taşındı Kurtarma ekipleri tarafından taş ezme makinesinin havuzundan çıkarılan yaralı personel, kepçeye konularak fabrikadan çıkarıldı Aksaray'da inşaat malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada taş ezme makinesi havuzuna düşen personelin...

Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan yaralı, kepçeyle taşındı

Kurtarma ekipleri tarafından taş ezme makinesinin havuzundan çıkarılan yaralı personel, kepçeye konularak fabrikadan çıkarıldı

AKSARAY - Aksaray'da inşaat malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada taş ezme makinesi havuzuna düşen personelin bir ayağı koptu. Kurtarma ekipleri tarafından makinenin havuzundan çıkarılan yaralı kepçeyle taşınarak fabrikadan çıkarıldı.

Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde bulunan inşaat malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük taşların kırılması için kullandığı makineye taş yüklediği esnada dengesini kaybeden Durmuş K. makinenin havuzuna düştü. Çırpınarak kendisini kurtarmak isteyen işçinin ayakları makinenin bıçak kısmına takıldı. Ağır yaralanan işçiyi fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurtan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, 112 Acil Yardım ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir bacağı kopan ve diğer bacağı kırılan yaralı sıkıştığı yerden UMKE ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Yaralı personel makinenin bulunduğu bölgeden kepçenin içine konularak fabrikadan çıkarıldı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan yaralı, kepçeyle taşındı
Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan yaralı, kepçeyle taşındı
Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan yaralı, kepçeyle taşındı
Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan yaralı, kepçeyle taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan işçiyi, kepçeyle taşıdılar
Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan işçiyi, kepçeyle taşıdılar
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Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan yaralı, kepçeyle taşındı - Haberler
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