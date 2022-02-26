Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün - Haberler

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Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Muş'ta, Karasu Nehri'nde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Yağmur'un düştüğü noktanın 7 kilometre uzaklığındaki yere 50 metre uzunluğunda ağ çekti.

MUŞ (DHA) - Muş'ta, Karasu Nehri'nde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Yağmur'un düştüğü noktanın 7 kilometre uzaklığındaki yere 50 metre uzunluğunda ağ çekti. Akıntının kuvvetli olduğu bölgede nehrin karşısına ağı taşımak isteyen ekipler, yoğun çaba sarfetti. 'Kurbağa adam'lar, 50 metre uzunluğunda, 1,20 santimetre genişliğindeki ağı her iki kıyıya sabitledi.

Kızılay görevlileri de arama- kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere sıcak yemek ikramında bulunuyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MUŞ (DHA)

Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün

Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün

Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Karasu Nehri, Muş, Güncel, Haberler

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