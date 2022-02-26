KURBAĞA ADAMLAR SUDA, İHA VE DRON KIYIDA YAĞMUR'DAN BİR İZ ARIYOR

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışkaları 5'inci güne girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı, arama çalışmalarına destek için 23 kişilik su altı arama kurtarma ekibini Muş'a gönderdi.

İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 dalgıç polis de çalışmalara destek verdi.

5'İNCİ GÜNDE ARAMALAR BAŞLADI

Liseli Yağmur'u arama çalışmaları 5'inci güne girdi. Karasu Nehri'ndeki aramaya destek için Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı 23 kişilik Sualtı Arama Kurtarma personeli Muş'a gönderildi. İHA ve dron ile havadan incelemeler yapılırken, iz takip köpekleriyle nehir kenarını tarayan görevliler, Yağmur'dan bir iz arıyor. Ekipler, dün olduğu gibi bugün de yaklaşık 9 kilometrelik bir alanı tarayacak.(DHA)