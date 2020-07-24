Düştüğü kuyuda mahsur kalan inek kurtarıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, su kuyusuna düşen inek kepçe yardımıyla kurtarıldı.
24.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:19
Mersin'in Erdemli ilçesinde, su kuyusuna düşen inek kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede hayvancılık yapan Osman Delibaş'a ait inek, yarısı suyla dolu yaklaşık 18 metrelik kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, kepçe yardımıyla kuyunun ağzını genişletti.
Kuyuya inen itfaiye ekiplerince ipe bağlanan inek, kepçeyle yukarı çekildi.
Daha sonra inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA