Düştüğü çukurda kan kaybından ölmüş



DİYARBAKIR'IN Sur ilçesinde 4 gün önce gezmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Maşuk Dalkılıç (80), çukurda ölü bulundu. Dalkılıç'ın çukura düştükten sonra kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sur ilçesinin kırsal Kumrucuk Mahallesi'nde oturan Maşuk Dalkılıç, 22 Temmuz günü gezmek için çıktığı evine geri dönmedi. Yakınları kendi çabalarıyla Dalkılıç'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, 4 gün sonra mahalle yakınında bir çukurda Maşuk Dalkılıç'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından Dalkılıç'ın cesedi, morga kaldırıldı. Yapılan otopside Maşuk Dalkılıç'ın çukura düşüp yaralandıktan sonra kan kaybından öldüğü belirlendi.



Kaynak: DHA

- Diyarbakır