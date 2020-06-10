Düştüğü bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk öldü
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Düştüğü bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk öldü

BURSA'da, yokuşta sürdüğü bisikletin gidonu, dengesini kaybedip düşmesi üzerine karnına saplanan Mehmet Kantar (13), hayatını kaybetti.

Düştüğü bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk öldü
10.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:50
BURSA'da, yokuşta sürdüğü bisikletin gidonu, dengesini kaybedip düşmesi üzerine karnına saplanan Mehmet Kantar (13), hayatını kaybetti.

Olay, sabah, Gemlik'e bağlı Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi'nde meydana geldi. Yokuşta bisiklet süren Mehmet Kantar, dengesini kaybederek, düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kantar, götürüldüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Gemlikbursa

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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