Düştüğü bisikletin gidonu bacağına saplandı
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Düştüğü bisikletin gidonu bacağına saplandı

BOLU'da, arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren lise öğrencisi Onur Bahattin Alkan (16), dengesini kaybederek bisikletiyle düştü.

Düştüğü bisikletin gidonu bacağına saplandı
29.07.2020 22:57 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:01

BOLU'da, arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren lise öğrencisi Onur Bahattin Alkan (16), dengesini kaybederek bisikletiyle düştü. Bisikletin gidon kısmı bacağına saplanan genç, bisikletin kesilen parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Onur Bahattin Alkan, arkadaşlarıyla birlikte bisikletiyle gezdiği sırada dengesini kaybederek düştü. Alkan'ın bacağına bisikletin gidon kısmı saplandı. Acı içinde bağıran genci gören arkadaşları durumu 112 Acil ekiplerine ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, liseli gencin ayağına saplanan bisikletin gidon kısmını keserek, bisikletin diğer bölümünden ayırdı. Genç, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından bisikletin gidonuyla birlikte, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alkan'ın yanında bulunan arkadaşları da büyük panik yaşadı. Arkadaşları da hastaneye giderek Onur Bahattin Alkan'ı yalnız bırakmadı.


Kaynak: DHA

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